Осторожно, мошенники придумали новое: Сбербанк предупреждает, у кого установлены приложения «Сбер Онлайн» должны быть внимательны Ольга БезродняяМошенники разработали новый способ похищения средств с банковских карт, что вызвало обеспокоенность у пользователей.
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