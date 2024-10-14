Осторожно, мошенники придумали новое: Сбербанк предупреждает, у кого установлены приложения «Сбер Онлайн» должны быть внимательны Ольга БезродняяМошенники разработали новый способ похищения средств с банковских карт, что вызвало обеспокоенность у пользователей.