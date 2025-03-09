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Вадим Новинский: Торжество Православия: как оно изменило мир?

Вадим Новинский: Торжество Православия: как оно изменило мир?

Что представляет собой Торжество Православия и как оно связано с иконами? В чем заключается победа Истины над ересью и ложью, как это проявляется в современном мире? Какие вызовы стоят перед Православием сегодня и как оно может сохранить свою победу? Сегодня, в первое воскресенье Великого поста, Святая Церковь празднует Торжество Православия.

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