В Кузбассе картофель подешевел на 24%, гречка выросла на 9%

Кемеровостат зафиксировал заметное снижение стоимости картофеля в регионе по итогам августа. За месяц цена на него упала на 24,47%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минздрав Подмоско...
- Болгария запросил...
- СТ Рубио заявил о на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым