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Царьград

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В Кузбассе картофель подешевел на 24%, гречка выросла на 9%

В Кузбассе картофель подешевел на 24%, гречка выросла на 9%

Кемеровостат зафиксировал заметное снижение стоимости картофеля в регионе по итогам августа. За месяц цена на него упала на 24,47%.

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