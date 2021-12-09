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Вслед за Екатеринбургом пал Челябинск, на очереди - Магнитогорск

Вслед за Екатеринбургом пал Челябинск, на очереди - Магнитогорск

«Красно-синие» после сухой победы над «Автомобилистом» и уверенной - над «Трактором» поднялись на четвертое место в Западной конференции Питерские армейцы как на танке катят по Уралу.

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