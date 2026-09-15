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FTSE 100 растёт на фоне покупок защитных акций

FTSE 100 растёт на фоне покупок защитных акций

Британский индекс голубых фишек FTSE 100 уверенно начал новую торговую неделю на положительной территории, поскольку участники рынка предпочли перераспределить капиталы в пользу защитных секторов экономики, включая здравоохранение (healthcare) и потребительские товары повседневного спроса (consumer staples).

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