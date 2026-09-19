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Целлюлоза из отходов конопли повысила прочность биоразлагаемого пластика

Целлюлоза из отходов конопли повысила прочность биоразлагаемого пластика

Южнокорейские исследователи из Корейского научно-исследовательского института химических технологий (KRICT) разработали способ превращать стебельные отходы промышленной конопли — сырьё, которое после производства текстиля обычно выбрасывают — в прочный армирующий наполнитель для биоразлагаемых пластиков.

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