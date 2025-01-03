Фанат «Рейнджерс» бросил монету в лицо Энгельсу в дерби с «Селтиком». Клуб осудил поведение болельщика

Полузащитник «Селтика» Арне Энгельс готовился выполнить угловой в концовке матча 21-го тура чемпионата Шотландии (0:3), когда с трибун ему в лицо прилетела монета.
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