Китайские ученые нашли загадочный вирус с неизвестным геномом

Китайские ученые обнаружили загадочный вирус, состоящий из неизвестных науке генов. Этот вирус, названный аквавирусом, вызывает вопросы о возможных путях эволюции и может изменить представления о микробиологии.
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