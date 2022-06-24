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Петербуржец задушил жену, забил до смерти годовалую дочь и выбросил их останки в парк

Петербуржец задушил жену, забил до смерти годовалую дочь и выбросил их останки в парк

В Санкт-Петербурге 27-летнего жителя Петергофа задержали за убийства жены и дочери. Жуткие преступления мужчина, ранее судимый по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершил с разницей в несколько месяцев, сообщает РЕН ТВ.

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