Петербуржец задушил жену, забил до смерти годовалую дочь и выбросил их останки в парк

В Санкт-Петербурге 27-летнего жителя Петергофа задержали за убийства жены и дочери. Жуткие преступления мужчина, ранее судимый по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершил с разницей в несколько месяцев, сообщает РЕН ТВ.