Роспотребнадзор: в середине ноября начнётся рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в стране начнёт расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
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