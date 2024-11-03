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Роспотребнадзор: в середине ноября начнётся рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в середине ноября начнётся рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в стране начнёт расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

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