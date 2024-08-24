Кеннеди: Байден поручил Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины

Алина Белова

Обвели Россию вокруг пальца. До каких пор мы будем верить каждой шавке лающей из под воротни ? Может будем ставить перед собой вопросы и их выполнять ?Начали СВО и пока не будут выполнены поставленные задачи, никаких отступлений. Как можно верить тем, кто не однажды нас обманывал ? ( Минские соглашения ). Россия, как ребёнок, пообещали конфетку и она поверила. Абрамович до сих пор не наказан за поддержку азовцев. Какой он переговорщик ? Он предатель.