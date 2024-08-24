Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кеннеди: Байден поручил Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины

Кеннеди: Байден поручил Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского отвергнуть в 2022 году мирное соглашение с Россией по поручению президента США Джо Байдена.

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Комментарии
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Алина Белова
Обвели Россию вокруг  пальца. До каких пор  мы  будем  верить каждой  шавке  лающей из под  воротни ? Может будем ставить  перед собой  вопросы  и их  выполнять ?Начали СВО и пока не  будут выполнены  поставленные  задачи,  никаких  отступлений. Как  можно верить тем, кто  не  однажды  нас  обманывал ?  ( Минские  соглашения ).  Россия, как  ребёнок, пообещали конфетку  и  она  поверила. Абрамович  до сих пор  не  наказан за поддержку азовцев. Какой  он  переговорщик ?  Он  предатель.
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