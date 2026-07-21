Токсичная лояльность

Когда опыт и лояльность перестают быть ресурсом и начинают мешать компании двигаться вперед? В период нестабильности бизнес особенно часто держится за сотрудников, которые давно работают в организации и уже доказали свою надежность.
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