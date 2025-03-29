Школьник поймал три крупные рыбы за один день и побил сразу три рекорда

Мальчик вместе со своим отцом отправился на рыбалку, чтобы поймать большеротого окуня. Двенадцатилетний школьник Кентон Мабри из штата Техас, США, совершил рыболовный подвиг, сумев за один день установить сразу три юниорских рекорда.