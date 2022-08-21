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В Северной Осетии именитые спортсмены провели мастер-класс для участников правоохранительно-патриотической смены «Патриот -2022»

В гости к ребятам приехали 20-кратная чемпионка Мира по армрестлингу Ирина Макеева и обладатель мирового Гран-При по кикбоксингу Тимур Айляров.

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