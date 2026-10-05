Чили сократила добычу меди до минимума за 15 лет: что это значит для России

Чили, крупнейший производитель меди в мире, сократила добычу на 13% в августе - до минимума за 15 лет.
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