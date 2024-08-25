«Следующий съезд «Победы» мы рассчитываем провести уже в Молдове»

Молдавский оппозиционный блок «Победа» намерен участвовать в президентских выборах и референдуме по вступлению в Евросоюз, а свой следующий съезд рассчитывает провести уже в Молдавии, заявил «Известиям» его лидер Илан Шор.
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