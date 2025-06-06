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Царьград

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New York Times: Маск грозит Трампу миллиардами и медиаресурсами

New York Times: Маск грозит Трампу миллиардами и медиаресурсами

New York Times описывает противостояние Дональда Трампа и Илона Маска. Маск угрожает использовать свои миллиарды и соцсеть против Трампа, который в ответ может расторгнуть контракты и ограничить доступ к гос.

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