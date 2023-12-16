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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Официально: турнир UFC 300 состоится 14 апреля

Юбилейный турнир пройдет в Лас-Вегасе (США). Официально объявленных поединков пока нет. Петр Ян – о возвращении: «Идут переговоры.

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