Семиклассница пыталась устроить пожар на избирательном участке

Школьницу задержали с целью выяснения мотивов ее поступка В Краснодарском крае 13-летняя девочка пришла на избирательный участок со спичками и жидкостью для розжига и подожгла стол избирательной комиссии, пишет "Кубань Информ".
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