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Закон, порядок, государство

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В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники калининградской транспортной полиции и члены Общественного совета встретились со студентами

Калининградские транспортные полицейские и представители Общественного совета при ведомстве в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» организовали встречу со слушателями Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России и студентами факультета правоохранительной деятельности Калининградского бизнес-колледжа.

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