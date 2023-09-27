Невралгия или сердце? Профессор Палеев объяснил, как определить, что именно болит

По словам Филиппа Палеева, первого заместителя директора по научной работе НМИЦ кардиологии им. Чазова, при любых проблемах в самочувствии, которые доставляют серьезный дискомфорт, надо обязательно проконсультироваться с врачом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии