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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Следствие расширило обвинение в отношении Блиновской и ее супруга

Следствие расширило обвинение в отношении Блиновской и ее мужа, уточнив размер легализованных средств: по версии СК, блогер легализовала 700 млн рублей, а не 43 млн, как сообщалось изначально, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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