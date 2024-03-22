Следствие расширило обвинение в отношении Блиновской и ее супруга

Следствие расширило обвинение в отношении Блиновской и ее мужа, уточнив размер легализованных средств: по версии СК, блогер легализовала 700 млн рублей, а не 43 млн, как сообщалось изначально, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.