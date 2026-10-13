Тело второго пропавшего рыбака найдено на дне реки в Красноярском крае

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Тело второго рыболова было обнаружено на дне реки Сереж в красноярском крае.
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