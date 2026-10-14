Министерство финансов США наложило штраф на Bank of America, который является вторым по величине банком в стране, за систематические нарушения санкционного режима и законодательства о борьбе с отмывание денег.
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