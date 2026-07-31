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В России с августа изменятся правила налогов, больничных и пенсий

В России с августа изменятся правила налогов, больничных и пенсий

С августа 2026 года в России начнут действовать новые правила в разных сферах. Налоговые уведомления теперь будут поступать гражданам через «Госуслуги» — отдельно подтверждать согласие на их получение не потребуется.

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