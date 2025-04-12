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Поставки ракет Taurus на Украину: посол Нечаев предупреждает о последствиях

Поставки ракет Taurus на Украину: посол Нечаев предупреждает о последствиях

Посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил о возможной эскалации конфликта в случае поставок ракет Taurus на Украину.

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