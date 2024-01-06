В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что подразделение артиллеристов группы Вооружённых сил «Запад» открыло огонь и первым снарядом сумело подвергнуть ликвидации применявшийся командирами нацистских формирований киевского режима укреп.
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