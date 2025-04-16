Спецоперация Z: хроника главных военных событий 16 апреля

Ударные коптеры ВС РФ поразили полевые склады БК ВСУ под Лиманом, Су-34НВО «взбодрил» ПВД противника в одном из районов Херсона, расчёт гаубицы «Мста-Б» разнёс «Краснополем» украинский опорник у шахты «Торецкая», «Иноходец-РУ» уничтожил ракетой Х-БПЛА технику ВСУ на Курском фронте, штурмовики ГрВ «Днепр» закрепились на новых позициях на Запорожском фронте и другие события спецоперации 16 апреля.