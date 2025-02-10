В ЛДПР опровергли массовый исход членов Тюменского отделения партии

В пресс-службе ЛДПР не считают ситуацию критическойПомощник координатора тюменского отделения ЛДПР по работе с молодежью Тимур Темуркаев сообщил «Ведомостям», что региональное отделение планируют покинуть 150 человек.
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