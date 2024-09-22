Минобороны показало видео уничтожения самоходки "Акация" ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показан процесс уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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