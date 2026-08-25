Сын Кочаряна сообщил о завершении обысков в его квартире

ЕРЕВАН, 25 августа. /ТАСС/. Депутат фракции "Армения" и сын бывшего президента страны (1998-2008) Роберта Кочаряна Левон сообщил журналистам, что Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завершила обыски в его квартире.
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