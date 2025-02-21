В Сочи 14-летней ученице гимназии во время стрельб попали пулей в глаз

В Сочи 14-летней ученице гимназии во время стрельб попали пулей в глазВ полицию Сочи поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила школьница с травмой глаза, полученной из воздушного пневматического оружия.
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