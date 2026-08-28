Ученые нашли следы зверя, который меняет привычную картину эпохи динозавров

Привычная картина мира эпохи динозавров неожиданно дала трещину. В Бразилии обнаружили следы огромного млекопитающего, которое жило около 130 миллионов лет назад и достигало примерно 1,55 метра в длину – получается, что рядом с динозаврами мог разгуливать хищник размером с крупную собаку или пуму.