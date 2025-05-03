ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять игрока «Зенита» Барриоса в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решение арбитра матча 26-го тура между московским «Динамо» и «Зенитом» (1:1) Виталия Мешкова не удалять полузащитника петербургской команды Вильмара Барриоса на 58-й минуте.
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