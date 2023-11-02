В МИД Израиля полностью исключили нейтралитет в военном столкновении с ХАМАС

Пресс-секретарь МИД Израиля заявил, что о нейтралитете в конфликте с ХАМАС не может быть и речи.По словам официального представителя МИД Израиля Лиора Хайата в ходе брифинга для иностранных журналистов, позиция ведомства в отношении ХАМАС непоколебима: возможность нейтралитета в вооружённом столкновении с исламистским движением исключена.