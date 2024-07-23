МЧС РФ предупредило жителей Камчатки об усилении извержения вулкана Безымянный

Ученые зафиксировали усиление извержения вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.