Онколог перечислил пять предметов для дома, которые стоит избегать из-за потенциального риска рака

Врач-онколог с международным опытом работы Сударшан Вишну Коллимуттатуиллам из Калифорнии поделился списком предметов для дома, которые он предпочитает не использовать из-за возможного риска онкологических заболеваний.
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