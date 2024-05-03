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Джейлен Брансон в четырех подряд матчах плей-офф набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось Майклу Джордану в 1993 году

Разыгрывающий «Нью-Йорка» в четырех подряд матчах серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (4-2) набирал 37 и более очков.

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