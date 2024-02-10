Прокуратура Украины: в Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры

В Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщает украинская прокуратура. «Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива», — сообщило ведомство, добавив, что это привело к пожару.
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