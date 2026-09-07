Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил о планах партии добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI «Атом» vs Umo 5: ...
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым