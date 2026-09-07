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FiNE NEWS

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АдГ намерена добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил о планах партии добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

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