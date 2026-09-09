Морпехи рассказали о 20-километровых переходах к позициям под Добропольем

Российским штурмовым группам под Добропольем приходится преодолевать пешком около 20 километров до боевых позиций из-за активности беспилотников.
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