Эксперты определили вызывающие воспаление десен продукты

Фастфуд и сладкая газировка могут стать не только причиной лишнего веса, но и проблем с деснами. Ученые из Университета Турку выяснили: про-воспалительное питание — с избытком сахара, обработанных углеводов и вредных жиров — повышает уровень С-реактивного белка, ключевого маркера хронического воспаления, и увеличивает риск развития пародонтита.