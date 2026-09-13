Путин: каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям.
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