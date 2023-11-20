Красный маникюр со стразами: лучшие сочетания, интересные идеи

Красивые, ухоженные, длинные и крепки ногти – это мечта каждой женщины. Сегодня продвинутые технологии индустрии красоты дают возможность создать красивый маникюр даже тем женщинам, чьи ногти от природы ломкие и имеют неидеальную форму.
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