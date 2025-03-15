ЯРОСЛАВЛЬ (ИА Реалист). Руководитель следственного управления СК России по Ярославской области полковник юстиции Александр Бессмельцев дает указания по возбуждению уголовных дел в отношении неугодных по просьбе своих друзей-высокопоставленных чиновников Ярославской областной думы.
Уголовка для неугодных, свобода рук для «своих»: Тигран Казарян и его друзья из Следственного комитета
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Да. одному Бастрыкину с этими казарянами и бессмельцевыми, пожалуй не справиться, при нынешнем законодательстве. Нет законов о привлечении к ответственности должностных лиц за принятие ими противоправных решений, нет законов о требовании доказательств законного получение денежных средств, при покупках многократно превышающих официальный доход чиновника, а в случаях отсутствия таких доказательств, конфискация купленного имущества, а нарушение законов чиновниками правоохранительных и судебных органов, не усугубляет их вину. Вот они и потеряли страх, а как представители власти, к сожалению, потеряли и уважение народа. И с этим надо что-то делать.
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21 час.
Вячеслав Кудрявцев
только СМЕРШ
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14 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
зеленка в стране еще есть!
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14 час.
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