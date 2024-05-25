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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    только  идиоты  тратят  такие  деньги  на  золотые  унитазы))) даже  я  знаю  несколько  способов так  спрятать  что ..."Они его съедают"...
  • саша дмитренко
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Муфтий Москвы, выступавший против запрета никабов, решил "сдать назад" и уже "не против запрета" и отнекивается от оправдания экстремизма

Муфтий Москвы, выступавший против запрета никабов, решил "сдать назад" и уже "не против запрета" и отнекивается от оправдания экстремизма

Об этом не говорят Видимо, кто-то ему что-то сказал. Либо сам "напрягся" от реакции общества на его слова.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Выгоните вы этого Аляутдинова из России!
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1 час.
Поля Русс
муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов..ЭТО КТО, ЧТО ОН СУЕТ СВОЙ НОС В НАШИ ЗАКОНЫ???? КТО ДАЛ ЕМУ ПРАВО  ???ЕГО СОПЛЕМЕННИКИ УЖЕ СТОЛЬКО ГОРЯ ПРИНЕСЛИ РОССИИ....НЕ ХВАТАЕТ МУДРОСТИ ЗАТКНУТЬСЯ....РАСПУСТИЛИ МЫ ИХ....ПОРА ВООБЩЕ ЛИШАТЬ СЛОВА...ЖИВУТ ЗА НАШ СЧЁТ И ГАДЯТ-ГАДЯТ...
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1 час.
v
viach
Поля, я думаю Аляутдинов просто отстаивает западные инструкции.  Иное объяснение не приходит в голову, глядя на его настырное противостояние государственной линии. А переобулся в прыжке, почувствовав, что перегибает, кабы не сломать.
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54 мин.

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