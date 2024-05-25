Муфтий Москвы, выступавший против запрета никабов, решил "сдать назад" и уже "не против запрета" и отнекивается от оправдания экстремизма

Владислав Владислав Выгоните вы этого Аляутдинова из России!

Поля Русс муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов..ЭТО КТО, ЧТО ОН СУЕТ СВОЙ НОС В НАШИ ЗАКОНЫ???? КТО ДАЛ ЕМУ ПРАВО ???ЕГО СОПЛЕМЕННИКИ УЖЕ СТОЛЬКО ГОРЯ ПРИНЕСЛИ РОССИИ....НЕ ХВАТАЕТ МУДРОСТИ ЗАТКНУТЬСЯ....РАСПУСТИЛИ МЫ ИХ....ПОРА ВООБЩЕ ЛИШАТЬ СЛОВА...ЖИВУТ ЗА НАШ СЧЁТ И ГАДЯТ-ГАДЯТ...