Российские мыши и мухи отправятся в космос: в чем заключается цель миссии?

К отправке в космос сейчас готовят и мышей, которые помогут построить новую орбитальную станцию! Сейчас ученые тестируют бортовую и научную аппаратуру, проводят заключительные наземные испытания, чтобы уже совсем скоро в самое пекло солнечной радиации отправились не только грызуны, но и мухи-дрозофилы, а еще растения и микроорганизмы! С какой целью они проделают путь в тысячу километров — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.