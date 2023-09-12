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Турист шел по горной тропе, когда перед ним появился зверь, похожий на лося и белого медведя сразу. Видео

Турист шел по горной тропе, когда перед ним появился зверь, похожий на лося и белого медведя сразу. Видео

Турист отправился глубоко внутрь горного заповедника и решил свернуть на узкую тропу, которая вела непосредственно к склону.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, круто.
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12 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что этот и козлик не тронул человека.
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12 час.
Хоттабыч
Турист и то кто пишет про лося, сами лоси!
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7 час.

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