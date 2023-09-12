Турист шел по горной тропе, когда перед ним появился зверь, похожий на лося и белого медведя сразу. Видео

TRENDYMENТуризмПодписатьсяТурист шел по горной тропе, когда перед ним появился зверь, похожий на лося и белого медведя сразу. ВидеоТурист отправился глубоко внутрь горного заповедника и решил свернуть на узкую тропу, которая вела непосредственно к склону.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганДа, круто.Ответить12 час.Элеонора КоганХорошо, что этот и козлик не тронул человека.Ответить12 час.ХоттабычТурист и то кто пишет про лося, сами лоси!Ответить7 час.
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