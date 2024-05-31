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"Апокалипсис" самолётов Су. Авиацию спасти не вышло. Новые удары по аэродрому, ошибка ВСУ с F-16 и 3 "Кинжала"

"Апокалипсис" самолётов Су. Авиацию спасти не вышло. Новые удары по аэродрому, ошибка ВСУ с F-16 и 3 "Кинжала"

Американское издание уличило Киев во лжи, за их, так называемый, "Апокалипсис" самолётов Су – ранее ВСУ заявили, что сбили в короткий срок 7 штурмовиков ВКС России Су-25, однако "видеоподтверждения" оказались фейком.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Ребята, всем странам, поставившим F-16 и разрешившим бить вглубь России, необходимо послать по ядерной боеголовке! Тварей нужно переучивать и обезвреживать, если не понимают, что творят!
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