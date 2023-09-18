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Кристина Резцова: «Я уже вышла из того возраста, когда хочу тренироваться только в сборной. Сейчас хочу со своей командой, у меня очень большой тыл»

– Какие у вас планы на подготовку к зимнему сезону? Вы сейчас готовитесь с регионом? – Да, я готовлюсь за счет Ханты-Мансийска, они меня во всем поддерживают, и за это им большая благодарность.

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